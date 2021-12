Paris Champs Elysées île de France, Paris Annulation des festivités prévues sur les Champs-Elysées le 31 décembre Champs Elysées Paris Catégories d’évènement: île de France

Annulation des festivités prévues sur les Champs-Elysées le 31 décembre

de 22h00 à 00h10

gratuit

Sur les recommandations conjointes de la préfecture de police et de l'ARS, la Ville de Paris a décidé d'annuler les festivités prévues sur les Champs-Elysées le 31 décembre. La Ville de Paris a le regret d'annuler l'ensemble des festivités prévues sur les Champs-Elysées ce 31 décembre en raison de la résurgence de la pandémie et des nouvelles annonces gouvernementales précisées ce vendredi 17 décembre. Le moment festif suivi du final pyrotechnique n'aura pas lieu. Profitez toutefois de la magie des fêtes jusqu'au 2 janvier sur la place de l'Hôtel de Ville et jusqu'au 26 décembre place de la Bastille. Forêt enchantée, chalets et autres animations festives y sont proposées tous les jours. Nous espérons que l'année 2022 nous permettra de célébrer ensemble des moments joyeux et vous souhaitons dans cette attente de partager avec vos proches de belles fêtes de fin d'année.

