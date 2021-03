Annulation – Danse : People what people ?, 25 mars 2021-25 mars 2021, Charleville-Mézières.

Place du Théâtre Charleville-Mézières 08000

Charleville-Mézières

Dans un univers où la seule mécanique visible est celle des corps, les sept danseurs, poussés dans leurs retranchements par une indéfectible pulsation, sont bousculées aux confins de transes collectives et de danses rituelles joyeuses. Sans artifice et sans décor, la seule mécanique visible est celle des corps sculptés par la lumière.People what people ? sonde la condition humaine, ses âmes tourmentées, ses désordres, ses beautés et son quotidien. Une petite humanité en mouvement perpétuel et c’est fabuleusement beau.

+33 3 24 32 44 50 http://www.charleville-mezieres.fr/

