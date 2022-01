ANNULATION COVID // Be My Superstar – a contemporary tragedy Théâtre Jean-Vilar, 27 janvier 2022, Vitry-sur-Seine.

ANNULATION COVID // Be My Superstar – a contemporary tragedy

du jeudi 27 janvier au vendredi 28 janvier à Théâtre Jean-Vilar

Créé en août 2019 à LOD Muziektheater à Gand dans le cadre du réseau du Festival d’Aix-en-Provence ENOA, _**Be My Superstar**_ a été joué au festival Operosa Montenegro, à l’Opéra-ballet d’Anvers, aux Théâtres de la Ville de Luxembourg et au Dutch national Opera à Amsterdam. **_Be My Superstar_** est un opéra de la metteuse en scène **Alexandra Lacroix** et du compositeur **Šimon Voseček**. Le spectacle est inspiré de H.S. tragédies ordinaires de **Yann Verburgh**, un texte poignant sur le harcèlement. C’est un sujet qui touche de près ou de loin chacun d’entre nous. En transposant le harcèlement de tous les jours en paroles, en images et en musique, Lacroix nous confronte à la banalité de la violence dont nous sommes tous capables. Où naît la violence ? Et où aboutit-elle ? Le coupable devient la victime et inversement. Préparez-vous à une expérience physique puissante. La musique est interprétée en live par le quatuor **SPECTRA** (violon, alto, violoncelle,clarinette basse) et rejoint sur scène par la soprano **Astrid Stockman** et le contre-ténor **Logan Lopez Gonzalez**. Générique et mentions de coproduction : **conception & mise en scène** Alexandra Lacroix **composition** Šimon Voseček **livret d’après** la pièce de théâtre H.S. Tragédies ordinaires de Yann Verburgh libretto (adaptation) Aïda Gabriëls, Alexandra Lacroix **soprano** Astrid Stockman **contre-tenor** Logan Lopez Gonzalez **exécution musicale** SPECTRA violon Pieter Jansen clarinette basse Cédric De Bruycker alto Anna Jälving violoncelle Hanna Kölbel **video** Franziska Guggenbichler-Beck **lumière** Jannes Dierynck **dramaturgie** Aïda Gabriëls **scénographie** Alexandra Lacroix, Mathieu Lorry-Dupuy **costumes** Céline Perrigon **assistants costumes** Benjamin Moreau, Claudine Grinwis Plaat Stultjes **déléguée de production** Liesbet Termont **production** LOD muziektheater **coproduction** Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Operosa, Helsinki Festival, Cie MPDA – Alexandra Lacroix, Festival d’Aix-en-Provence, SPECTRA, Snape Maltings Aldeburgh, Dutch National Opera, Opera Ballet Vlaanderen **en collaboration avec** La Fondation Calouste Gulbenkian **avec le soutien de** la mesure TAX Shelter du gouvernement fédéral belge, enoa: Creative Europe Programme of the European Union, La Fondation Orange **tax shelter partner** Flanders Tax Shelter **Spectacle lauréat** de la Vie devant soi

Théâtre Jean-Vilar 1 place Jean-Vilar, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Val-de-Marne



