Pourquoi un spectacle dans les bois ? parce que j’ai des lunettes en bois, que j’adore être dans une forêt avec des bottes, et shooter bruyamment dans les feuilles mortes.Parce que j’aime l’odeur du bois, des bois,Parce qu’on va aussi faire “Pousser l’Amour” pour qu’on s’aime plus fort et qu’on partage mieux.Parce qu’on est des animaux, et qu’on va chanter en chien, en lapin, en poule et en oiseau.Et parce qu’on a envie de s’amuser !Parce qu’on va montrer nos crocs si on bousille nos bois, si on saccage nos landes comme ça…GRRRRR… et si on ne protège pas les animaux des monstrueux abattoirs.Parce qu‘on a déjà fait un spectacle rouge, vert, bleu et pas encore tout en bois !Alors je viens de m‘acheter un accordéon en bois…Alors je regarde les arbres et j’apprends à les regarder.Alors j’écoute la nature et j’apprends à l’écouter.Alors je rêve de tout ça, et j’écris…

+33 3 24 27 09 75 http://www.mjc-calonne.com/

