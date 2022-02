Annulation Ballet national de Sibérie Palais des congrès Atlantia La baule Catégories d’évènement: La baule

**Annulation – BALLET NATIONAL DE SIBÉRIE** Le Lions Club a décidé d’annuler le spectacle « **Ballet National de Sibérie »** **prévu le 13 mars 2022 au Palais des congrès et des festivals de La Baule.** En effet, la situation de la crise sanitaire et les mesures qui en découlent ne permettent pas d’assurer la venue en France du Ballet National de Sibérie malgré les nombreuses démarches entreprises par le producteur Soirée organisée par le Lions Clubs de La Baule, en accord avec NP Spectacles Productions **BALLET NATIONAL DE SIBÉRIE** prévu le dimanche 13 mars 2022 à 17h **est annulé et non reporté** **INFORMATION IMPORTANTE** Vous pouvez dès à présent effectuer une demande de remboursement. **Date limite : avant le 6 mai 2022.**

