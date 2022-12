ANNULATION : Balade dans Argentan Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

ANNULATION : Balade dans Argentan Argentan, 19 décembre 2022, Argentan

2022-12-19 15:00:00 – 2022-12-19

Place du Marché Office de Tourisme Argentan Intercom

Argentan

Orne Venez découvrir la ville autrement tout en vous baladant.

Nadège VIVIER, guide conférencière, vous donnera des anecdotes sur des bâtiments emblématiques de la ville. Vous deviendrez acteur en faisant des expériences sensorielles. Visite offerte par la fédération des Guides de Normandie avec le soutien de la Région. Inscription obligatoire (places limitées) auprès de Nadège Vivier au 06 07 79 00 98.

À partir de 8 ans.

Départ devant l’office de Tourisme Venez découvrir la ville autrement tout en vous baladant.

Nadège VIVIER, guide conférencière, vous donnera des anecdotes sur des bâtiments emblématiques de la ville. Vous deviendrez acteur en faisant des expériences sensorielles. Visite offerte par la fédération des Guides de Normandie avec le soutien de la Région. Inscription obligatoire (places limitées) auprès de Nadège Vivier au 06 07 79 00 98.

À partir de 8 ans.

tourisme@argentan-intercom.fr +33 2 33 67 12 48

