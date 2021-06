Lille En ligne / Portail "à suivre..." Lille, Nord Annonce des lauréats libre2lire édition 2021 et sélection 2022 dévoilée En ligne / Portail « à suivre… » Lille Catégories d’évènement: Lille

Plus que quelques jours avant de découvrir les ados lauréats du prix libre2lire édition 2021 sur [le portail « à suivre… »](https://asuivre.lillemetropole.fr/accueil/prix-libre2lire) ! Ce jour-là seront également annoncés les romans élus coups de coeur en 2021 et la sélection 2022 sera dévoilée. Vous pourrez même y retrouver des booktubes présentant chaque roman de la nouvelle sélection, soigneusement préparés par des ados. **EN BONUS :** Deux autrices se sont prêtées au jeu de l’interview vidéo pour permettre de se faufiler dans les coulisses de leur roman : Agnès Laroche pour Better world (sélection Ados 2021) et Marine Carteron pour Dix (sélection Ados+ 2021). **Rendez-vous le samedi 12 juin sur le portail « à suivre… », juste** [**ici**](https://asuivre.lillemetropole.fr/accueil/prix-libre2lire) Découvrez le 12 juin les lauréats du prix libre2lire 2021 et les coups de cœur de cette édition. Retrouvez également la sélection 2022. En ligne / Portail « à suivre… » Lille Lille Lille-Centre Nord

