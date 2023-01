Annonce des cartels de la Feria Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Annonce des cartels de la Feria Arles, 3 février 2023, Arles . Annonce des cartels de la Feria 51bis Chemin De Barriol Patio de Camargue Arles Bouches-du-Rhône Patio de Camargue 51bis Chemin De Barriol

2023-02-03 – 2023-02-03

Patio de Camargue 51bis Chemin De Barriol

Arles

Bouches-du-Rhône L’ empresa, dévoilera les noms des figuras et des ganaderias qui fouleront le sable des arènes d’Arles. Les aficionados ont rendez-vous pour l’annonce officielle des cartels de la feria et le programme de la saison taurine. Patio de Camargue 51bis Chemin De Barriol Arles

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Arles Bouches-du-Rhône Patio de Camargue 51bis Chemin De Barriol Ville Arles lieuville Patio de Camargue 51bis Chemin De Barriol Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Annonce des cartels de la Feria Arles 2023-02-03 was last modified: by Annonce des cartels de la Feria Arles Arles 3 février 2023 51bis Chemin De Barriol Patio de Camargue Arles Bouches-du-Rhône Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône