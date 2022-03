AnniVERTsaire – Vert fête ses 2 ans ! La REcyclerie, 23 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 23 mars 2022

de 19h00 à 00h00

gratuit

Venez faire la fiesta avec un média plus chaud que le climat D’une lettre d’information artisanale, lancée en janvier 2020, Vert est devenu un média généraliste de l’écologie. Parmi les mille bonnes nouvelles à fêter : nous venons de franchir le cap des 10 000 abonné·es, notre site flambant neuf s’est paré de ses nouvelles couleurs et nous avons été reconnu officiellement comme un média d’information politique et générale (IPG). Ce qui conforte notre parti-pris initial : l’écologie ne peut pas être reléguée au rang de simple rubrique ou cantonnée à la presse spécialisée. Nous ne pouvions espérer meilleures nouvelles pour nos deux ans. Et nous allons les fêter comme il se doit, en votre compagnie !

Un moment tout doux, pour découvrir et prendre part au changement.

—

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 23 mars à partir de 19h à la REcyclerie (83 boulevard Ornano, 75018 Paris) pour une fiesta aux petits oignons (bio) !

Et voici sans plus attendre une bonne partie du programme :

– Vous pourrez essayer vos enfants à la Fresque du climat

– Vous serez invité·e à voter pour le Greenwash d’Or du plus bel écoblanchiment de 2021 (avec nos camarades de Pour un réveil écologique)

– Certain·es de nos illustres aîné·es diront tout le bien qu’elles et ils pensent de nous

– Vous pourrez vous dégourdir les oreilles et les pattes sur un DJ set endiablé

Nous vous attendons nombreux·ses pour cette nouba qui sera aussi celle de la presse indépendante et du climat.

—

Cet évènement est soumis au Pass vaccinal, merci de présenter une des preuves suivantes :

Un certificat de vaccination complet

Un certificat de rétablissement de la Covid-19 de moins de 4 mois

—

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 12:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Programmation : programmation@larecyclerie.com

La REcyclerie 83 bd Ornano Paris 75018

Contact : contact@larecyclerie.com https://fb.me/e/eK2vxUblH https://www.facebook.com/larecyclerie2/

Date complète :

La REcyclerie