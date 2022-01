ANNIVERSAIRES A LA FERME DU DOLMEN Le Pouget Le Pouget Catégories d’évènement: Hérault

Le Pouget

ANNIVERSAIRES A LA FERME DU DOLMEN Le Pouget, 3 mars 2021, Le Pouget.

2021-03-03 14:00:00 – 2021-03-04 17:00:00

Le Pouget Hérault Le Pouget EUR 70 Anniversaire à la Ferme Dolmen ! Viens fêter ton anniversaire à la ferme le temps d’une après midi réussie!

Les mercredis et samedis à partir de 14h: tarif 70€ pour 8 enfants maximum comprenant une animation au choix (chasse au trésor ou baptême à poney)

