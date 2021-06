(anniversaire) TERRAIN D’ENTENTE fête ses 10 ans Amicale Laïque de Beaubrun, 9 juin 2021-9 juin 2021, Saint-Étienne.

Amicale Laïque de Beaubrun, le mercredi 9 juin à 14:00

« Terrain d’Entente » existe depuis Avril 2011. Nous sommes présent deux après-midi par semaine : les mercredis et samedis, tout au long de l’année, sur le terrain de jeux de Tarentaize, à St-Etienne. **Cet accueil est inconditionnel, il est libre – on vient et on part quand on veut -, et il est gratuit.** ———————————————————————————————————- Terrain d’entente se réfère à la démarche du travail de rue et de la pédagogie sociale, qui développe cette forme de présence dans les quartiers auprès des enfants, avec les familles, et s’appuyant sur le postulat que nous sommes tous collectivement responsables de l’éducation des enfants, et de ce qui se développe dans notre société. (Laurent OTT, Intermèdes Robinson, ICEM Pédagogie Freinet)…

entrée libre

Un moment festif ouvert à toutes et tous

Amicale Laïque de Beaubrun 14, Rue Claude Deverchere 42000 SAINT-ETIENNE Saint-Étienne Loire



