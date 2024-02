ANNIVERSAIRE SURCRISE FESTIVAL HIVER LES ARTS VIVANTS AU THÉÂTRE ST GILLES Théâtre Saint-Gilles Pornic, dimanche 25 février 2024.

ANNIVERSAIRE SURCRISE FESTIVAL HIVER LES ARTS VIVANTS AU THÉÂTRE ST GILLES Théâtre Saint-Gilles Pornic Loire-Atlantique

Édition 2024 du festival d’hiver Les arts vivants au Théâtre Saint Gilles

La Compagnie slash présente une comédie mise en scène et interprétée par Pascale Daumer et Chrisèle Guéry.

Mickie n’aime pas fêter son anniversaire et déteste les surprises. Alors quand Maya débarque sans y être invitée, l’atmosphère est loin d’être chaleureuse. .

Théâtre Saint-Gilles 54 rue de verdun

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire artsvivantschateaudepornic@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 15:00:00

fin : 2024-02-25 16:30:00



