Gratuit : non 9 € à 16 € (hors frais de réservation)Réservations : billetreduc.com Contact : reservations@theatredusphinx.com Représentations du 10 février au 8 avril 2023 Comédie de Pascale Daumer. Une visite, ça fait toujours plaisir… Si ce n’est pas en arrivant, c’est en repartant ! Mickie n’aime pas fêter son anniversaire et déteste les surprises. Alors quand Maya débarque sans y être invitée, l’atmosphère est loin d’être chaleureuse.Heureusement… ça ne va pas s’arranger !Elles décident de se dire leurs 4 vérités alors qu’une seule suffit à allumer la mèche de la discorde. Autant dire que la soirée promet d’être explosive. Alors entre éclats de voix et éclats de rires, elles ne se feront pas de cadeau… Et c’est tant mieux. Mise en scène et interprétation : Pascale Daumer et Christèle guéryDurée : 1h30 Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

