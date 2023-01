Anniversaire Rachmaninov – Festival de Rocamadour Nikolai Lugansky pianiste Rocamadour Rocamadour Catégories d’Évènement: Lot

Rocamadour

Anniversaire Rachmaninov – Festival de Rocamadour Nikolai Lugansky pianiste Rocamadour, 21 août 2023, Rocamadour . Anniversaire Rachmaninov – Festival de Rocamadour

Nikolai Lugansky pianiste Basilique Saint-Sauveur Rocamadour Lot

2023-08-21 21:00:00 21:00:00 – 2023-08-21 22:30:00 22:30:00 Rocamadour

Lot EUR Serguei Rachmaninov

6 Moments Musicaux op.16

Sonate pour piano n°2 op.36

9 Etudes-Tableaux op.39 150 ans ça se fête ! Nikolaï Lugansky vient célébrer l’anniversaire de Rachmaninov dans un récital dédié entièrement à ce compositeur russe. Rachmaninov est un peu l’affaire de la vie de Lugansky, il s’en est fait sa spécialité. Dès 18 ans, il remporte le second Prix du Concours Rachmaninov de Moscou puis, trois ans plus tard, enregistre son premier disque dédié à Rachmaninov ! Reconnu pour sa technique irréprochable, c’est un artiste flamboyant et moderne, qui éblouit par la subtilité et la profondeur de son jeu et de ses interprétations. ©Association Cantica Sacra Rocamadour

Rocamadour

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Rocamadour Autres Lieu Rocamadour Adresse Basilique Saint-Sauveur Rocamadour Lot Ville Rocamadour lieuville Rocamadour Departement Lot

Rocamadour Rocamadour Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocamadour/

Anniversaire Rachmaninov – Festival de Rocamadour Nikolai Lugansky pianiste Rocamadour 2023-08-21 was last modified: by Anniversaire Rachmaninov – Festival de Rocamadour Nikolai Lugansky pianiste Rocamadour Rocamadour 21 août 2023 Basilique Saint Sauveur Rocamadour Lot Lot Rocamadour

Rocamadour Lot