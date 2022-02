Anniversaire Philip K. Dick : Projection-débat « Blade Runner » Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Station Ausone, le jeudi 3 mars à 18:00

En partenariat avec les éditions J’ai Lu. La projection du film sera précédée d’une présentation par Nicolas Patin, enseignant-chercheur à l’université Bordeaux Montaigne. Pour garantir l’accès à l’événement présentez-vous dès 17h30 à la Station Ausone, 8 rue de la Vieille Tour, 33000 Bordeaux. Passe vaccinal obligatoire – contrôle préalable. **Entrée gratuite sur présentation du billet :** [[https://my.weezevent.com/soiree-philip-kdick](https://my.weezevent.com/soiree-philip-kdick)](https://my.weezevent.com/soiree-philip-kdick) Attention, l’accès à l’événement ne sera plus possible à compter de 17h50. Retrouvez le livre : [[https://cutt.ly/rOVkC8F](https://cutt.ly/rOVkC8F)](https://cutt.ly/rOVkC8F)

Soirée exceptionnelle à l’occasion des 40 ans de la disparition de Philip K. Dick, qui a inspiré le film mythique « Blade Runner » réalisé par Ridley Scott. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2022-03-03T18:00:00 2022-03-03T20:00:00

