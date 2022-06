Anniversaire du Ty Grean Plounéour-Ménez, 29 juillet 2022, Plounéour-Ménez.

Anniversaire du Ty Grean rue de la Libération ZAE Plassart Plounéour-Ménez

2022-07-29 18:00:00 – 2022-07-31 00:00:00 rue de la Libération ZAE Plassart

Plounéour-Ménez 29410

Venez fêter les 2,3 et 4 ans de la reprise du Ty Grean !

Au programme pour cet anniversaire exceptionnel, 2 soirées concerts (sous chapiteau) :

Vendredi 29/07 :

– 20h : Baccata Combo (reggae)

– 21h30 : Sticky Snake (rap engagé)

-23h : El Maout (électro buccal)

Samedi 30/07 :

– 20h : Sloppy Mac Dolly (blues folk)

– 21h30 : Johnny Glaz Band (folk)

– 23h : We are the reptilians (rock)

Tarif : 8€

Tournoi de foot inter-bars (inscription pour le tournoi avant le 30/06 à pdro.duval@gmail.com ou par téléphone au 02 98 78 90 03). Dès le samedi 11h jusqu’au dimanche.

Restauration sur place le vendredi soir, le samedi midi et soir, le dimanche midi.

