ANNIVERSAIRE DU PREMIER VOL CONCORDE Blagnac Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

ANNIVERSAIRE DU PREMIER VOL CONCORDE Blagnac, 2 mars 2022, Blagnac. ANNIVERSAIRE DU PREMIER VOL CONCORDE MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat Blagnac

2022-03-02 09:30:00 – 2022-03-02 18:30:00 MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat

Blagnac Haute-Garonne Blagnac Comme chaque année le 2 mars, aeroscopia propose des animations autour des deux Concorde de la collection en mémoire du premier vol de 1969.

15h38… Un léger vent d’autan souffle sur Toulouse, Concorde s’aligne sur la piste 32. Devant un public enthousiaste malgré le froid, Concorde prend son envol avec aisance.

Les équipes du musée et les associations Cap Avenir Concorde, Virtu’ailes et Aérothèque feront partager aux visiteurs leur passion pour cet avion mythique ! Au programme sur cette journée d’anniversaire : visite guidée, visite du cockpit du Concorde 201, atelier pilotage d’avions, atelier créatif « Concorde : haut en couleurs ! », embarquement immédiat : le mur du son et conférence sur le Supersonique du futur ! Embarquez pour le vol aeroscopia 02032022 ! Comme chaque année le 2 mars, aeroscopia propose des animations autour des deux Concorde de la collection en mémoire du premier vol de 1969.

15h38… Un léger vent d’autan souffle sur Toulouse, Concorde s’aligne sur la piste 32. Devant un public enthousiaste malgré le froid, Concorde prend son envol avec aisance.

Les équipes du musée et les associations Cap Avenir Concorde, Virtu’ailes et Aérothèque feront partager aux visiteurs leur passion pour cet avion mythique ! Au programme sur cette journée d’anniversaire : visite guidée, visite du cockpit du Concorde 201, atelier pilotage d’avions, atelier créatif « Concorde : haut en couleurs ! », embarquement immédiat : le mur du son et conférence sur le Supersonique du futur ! MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat Blagnac

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Blagnac Adresse MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat Ville Blagnac lieuville MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat Blagnac Departement Haute-Garonne

Blagnac Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

ANNIVERSAIRE DU PREMIER VOL CONCORDE Blagnac 2022-03-02 was last modified: by ANNIVERSAIRE DU PREMIER VOL CONCORDE Blagnac Blagnac 2 mars 2022 Blagnac Haute-Garonne

Blagnac Haute-Garonne