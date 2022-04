Anniversaire du Chalet de la Source Mouthe, 1 mai 2022, Mouthe.

Pour fêter ses 5 ans, le Chalet de la Source propose une journée sous les couleurs du Sud-Ouest, concert Bandas avec les Zallum’Gaz et de belles surprises !!

Venez déguster le jambon à la broche avec crêpes à choix le tout accompagné d’un nombreux choix de bières et de vins.

Dress code de la journée : Tout de blanc vêtu et foulard rouge !!

Réservation indispensable.

(Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).

contact@chaletdelasource.fr +33 9 67 37 50 37

