Anniversaire des pompiers

Anniversaire des pompiers, 3 juillet 2022, . Anniversaire des pompiers

2022-07-03 09:00:00 – 2022-07-03 18:00:00 Les pompiers investissent le jardin de ville à l’occasion de leur anniversaire. Au programme : animations diverses pour toute la famille, expositions sur leur métier…A 10h, vous pourrez assister à une cérémonie officielle ! Les pompiers investissent le jardin de ville. Au programme : animations diverses pour toute la famille ! +33 6 99 33 29 70 Les pompiers investissent le jardin de ville à l’occasion de leur anniversaire. Au programme : animations diverses pour toute la famille, expositions sur leur métier…A 10h, vous pourrez assister à une cérémonie officielle ! dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville