Anniversaire des Paulissonnes Saint-Paul-la-Roche

Saint-Paul-la-Roche

Anniversaire des Paulissonnes Lieu-dit Le Bourg Café associatif les Paulissonnes Saint-Paul-la-Roche

2022-06-25 14:00:00 – 2022-06-26

Saint-Paul-la-Roche Dordogne Samedi : Animations enfants, spectacle, concert.

Dimanche : 10h : Boum – 12h: auberge espagnole – ap-m : Bal trad

Restauration sur place FB les paulissonnes

Lieu-dit Le Bourg Café associatif les Paulissonnes Saint-Paul-la-Roche

