Dourdan, le dimanche 22 mai à 09:00

L’Anniversaire des 800 ans du château 9h : Grand défilé équestre dans les rues de Dourdan le matin, 11h : caroussel de la fanfare du régiment de cavalerie de la Garde Républicaine 12h : hymne des 800 ans entonné par Luc Arbogast et ouverture symbolique des portes du château, après-midi : bal costumé, une journée riche en émotion pour que chacun puisse venir souhaiter un très bel anniversaire au château de Dourdan. Animations, déambulations, buffet, food-trucks, musique… rythmeront cette journée unique et inoubliable ! Les commerçants de Dourdan participeront activement à cet événement (création de menus spéciaux, de produits dérivés, d’objets en lien avec les 800 ans…). Une date à ne manquer sous aucun prétexte !

Entrée libre

2022-05-22T09:00:00 2022-05-22T21:00:00

