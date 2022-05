Anniversaire des 7 ans du bar Le Ti’Pic

Anniversaire des 7 ans du bar Le Ti’Pic, 22 juillet 2022, . Anniversaire des 7 ans du bar Le Ti’Pic

2022-07-22 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-22 01:30:00 01:30:00 DJ Pace, DJ French Wax, DJ Groove Sparkz et DJ Suspect se relayeront pour notre plus grand plaisir sur la scène en face du bar Le Ti’Pic. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville