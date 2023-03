Anniversaire des 150 ans de marché de Jouet Jouet-sur-l'Aubois Catégories d’Évènement: Cher

Jouet-sur-l'Aubois

Anniversaire des 150 ans de marché de Jouet, 1 mai 2023, Jouet-sur-l'Aubois . Anniversaire des 150 ans de marché de Jouet 4 Rue des Écoles Jouet-sur-l’Aubois Cher

2023-05-01 – 2023-05-01 Jouet-sur-l’Aubois

Cher Grand marché des producteurs (groupe folklorique métiers anciens, animaux de la ferme) Marché des producteurs mairie.jouet@orange.fr +33 2 48 76 43 26 Jouet-sur-l’Aubois

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Jouet-sur-l'Aubois Autres Lieu Jouet-sur-l'Aubois Adresse 4 Rue des Écoles Jouet-sur-l'Aubois Cher Ville Jouet-sur-l'Aubois Departement Cher Lieu Ville Jouet-sur-l'Aubois

Jouet-sur-l'Aubois Jouet-sur-l'Aubois Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jouet-sur-l'aubois /

Anniversaire des 150 ans de marché de Jouet 2023-05-01 was last modified: by Anniversaire des 150 ans de marché de Jouet Jouet-sur-l'Aubois 1 mai 2023 4 Rue des Écoles Jouet-sur-l'Aubois Cher cher Jouet-sur-l'Aubois

Jouet-sur-l'Aubois Cher