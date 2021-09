Anniversaire des 10 ans des constructions de Renzo Piano (Porterie Monastère) Ronchamp, 11 septembre 2021, Ronchamp.

Anniversaire des 10 ans des constructions de Renzo Piano (Porterie Monastère) 2021-09-11 – 2021-09-12 Colline Notre-Dame du Haut 13, rue de la Chapelle

Ronchamp Haute-Saône Ronchamp

Célébration avec l’archevêque de Besançon à 11h à la Chapelle.

Possibilité de pique-nique.

14h-15h dans le chœur extérieur de la Chapelle débat à 3 voix avec Jean-Jacques Virot, Paul Vincent et sœur Brigitte : comment l’habitat monastique a pu influencer la réflexion de Le Corbusier sur un “Habitat minimum”. Le mouvement moderne a réfléchi avec exigence et a rationalisé cet habitat (exemple cellules sœurs, maison de chapelain). 15h l’artiste imitateur de Le Corbusier évoquera ” Le Corbusier et le Monastère”. 16h portes ouvertes au monastère par groupes, exposition. Même programme le dimanche 12.

Pass sanitaire obligatoire.

accueil@collinenotredameduhaut.com +33 3 84 20 73 27 http://www.collinenotredameduhaut.com/

