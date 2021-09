Anniversaire de Porte Mine Maison de l’ingénieur, 17 septembre 2021, Lens.

ANNIVERSAIRES DE PORTE MINE #5 [GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 09 72 60 14 68 OU 09 83 55 05 65] vendredi 17 septembre 2021 à partir de 18h30 Maison d’Ingénieur – 4 rue Vasco de Gama, Loos-en-Gohelle “On boira toute l’eau du ciel”, collectif La Méandre – entresort à partir de 6 ans, 14 min En continu entre 19h et 20h30 L’histoire est celle d’un peuple disparu à la suite d’un déluge. Deux sœurs rescapées sont les garantes du drame. Ensemble, elles jouent à faire revivre les souvenirs en prenant soin de ne pas les laisser sombrer dans l’oubli. On boira toute l’eau du ciel est une petite forme en caravane dans laquelle quatre spectateur.rice.s deviennent témoins privilégié.e.s d’un conte sonore et visuel. “Trois fois: 12/14”, collectif Cris de l’Aube – théâtre tout public – 15 min 18h45 -19h15-20h Trois poèmes de 15 minutes portés par deux comédien.ne.s. Trois manières de raconter la Cité du 12/14, ceux qui y vivent et ce qu’on y voit. Trois espaces différents pour quinze personnes à chaque fois. Trois fois au plus près, au milieu du public. Trois tentatives instantanées. Places limitées, réservation au stand d’accueil de l’événement June Bug – concert tout public 20h30 Une musique espiègle, bricolée de samples, de profondeur et de folie, comme un bonbon sucré d’enfant, bien plus acide qu’il n’en a l’air, où l’on fait vibrer les percussions comme on joue avec les émotions, et l’on triture les guitares comme on punit les mauvais garçons. _____________________________________________________________ samedi 18 septembre 2021, à partir de 15h30 Maison d’Ingénieur – 4 rue Vasco de Gama, Loos-en-Gohelle Balade spectaculaire, Bertrand Fashion, 1h30 15h Depuis la Maison d’Ingénieur et vers les terrils jumeaux, Bertrand Fashion vous propose une visite en chanson, construite à partir des anecdotes du quartier récoltées durant le mois de juillet. Manivel’Swing – chanson et orgue de barbarie de tout public, 30 min 15h30-17h30-19h Avec son “orgue barbare” en bandoulière, il redonne souffle et énergie aux chansons des rues, celles interprétées entre autres par ceux qu’on ne nomme plus… mots et mélodies qui font corps avec la vie. “On boira toute l’eau du ciel”, collectif La Méandre – entresort à partir de 6 ans, 14 min En continu entre 15h et 20h “Trois fois: 12/14”, collectif Cris de l’Aube – théâtre tout public – 15 min 15h30-16h15-17h “Cabaret cirque”, par des anciens élèves du CRAC de Lomme – jonglerie, acrobatie et duo de portés acrobatiques, tout public, 30 min 18h15 Le cirque en trois actes, Pour commencer « Bleue » : une Ninja s’engage à corps perdu dans sa mission avec pour seules armes détermination, crainte, acrobaties et un sac à dos. Le centre « L’idiot ! » : une figure archétypale de la société, qui communique par le jonglage, le mime et la danse. Et en conclusion « La vie quotidienne des oiseaux » : une histoire de complicité de deux entités qui jouent, bougent et observent jusqu’à ce qu’ils créent un dialogue naturel avec leurs mouvements et sons. Tobazco Wild Band – concert « Hot Rock and Roll » 19h30 Le rock and roll, le blues, le punk, le garage, le ska, le hard rock ou encore la musique folk ont bercé les oreilles du trio et se retrouvent aujourd’hui dans un répertoire de reprises complètement réarrangées. C’est ainsi que Chuck Berry rencontre les Beastie Boys, Canned Heat, Hound Dog Taylor ou encore The Who. Il paraît que leur prestation fait remuer les jambes … Guiz – DJ set 21h30 Ça va danser dans la prairie de la Maison d’Ingénieur ! Guiz nous embarque dans un flow de musiques balkanes et autres musiques du monde mixées à souhait. De quoi retourner le jardin de Laurent !

