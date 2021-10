Paris Basilique Notre-Dame des Victoires Paris Anniversaire de la venue de Thérèse à Notre-Dame des Victoires Basilique Notre-Dame des Victoires Paris Catégorie d’évènement: Paris

le jeudi 4 novembre à 11:30

Journée de prière à l’occasion de la venue de Thérèse, le 4 novembre 1887, avant de partir à Rome. ” Arrivés à Paris dans la matinée, nous commençâmes aussitôt à le visiter. Ce pauvre petit père se fatigua beaucoup afin de nous faire plaisir, aussi nous eûmes bientôt vu toutes les merveilles de la capitale. Pour moi, je n’en trouvais qu’une seule qui me ravît. Cette merveille fut : Notre-Dame des Victoires. Ah! Ce que j’ai senti à ses pieds, je ne pourrais le dire… Les grâces qu’elle m’accorda m’émurent si profondément que mes larmes seules traduisirent mon bonheur comme au jour de ma 1ère communion… ” (Ms A – 56v°) Venez demander les mêmes grâces pour vous et vos proches. A programme : 11h55 : office du milieu du jour 12h15 : messe présidée par le Père Arnaud Mougin suivie d’une conférence de 30 min 14h30 : messe radio-diffusée sur Radio Notre Dame par le Père Antoine d’Augustin 15h30 : chapelet 16h – 18h : adoration du St Sacrement 18h : Vêpres 19h : messe du soir À l’occasion de l’anniversaire de la venue de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus à Notre-Dame des Victoires Basilique Notre-Dame des Victoires Place des Petits Pères, 75002 Paris, France Paris Paris

