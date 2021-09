Dijon Dijon Côte-d'Or, Dijon Anniversaire de la Réserve naturelle régionale du Val Suzon Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Anniversaire de la Réserve naturelle régionale du Val Suzon Dijon, 18 septembre 2021, Dijon. Anniversaire de la Réserve naturelle régionale du Val Suzon 2021-09-18 – 2021-09-18 Parking du Châtelet d’Etaules Forêt Domaniale de Val-Suzon

Dijon Côte-d’Or EUR Le samedi 18 septembre 2021, la Région et l’ONF ont choisi de mettre à l’honneur la Réserve naturelle régionale du Val Suzon pour fêter les 10 ans de sa création. 15h00-17h15 : balade découverte de richesses de la Réserve naturelle régionale et Forêt d’Exception® du Val Suzon Pourquoi la réserve a-t-elle été créée ? Quel bilan après 10 ans ? Quelles sont les actions qui seront engagées pour les 10 prochaines années ? Une équipe de passionnés composée d’un botaniste, d’un mycologue, d’une entomologiste, d’un archéologue et de la conservatrice de la réserve répondra à toutes vos questions tout en cheminant dans un site exceptionnel par sa biodiversité et son histoire. Inscription obligatoire en ligne : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=77194 https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=77194 Le samedi 18 septembre 2021, la Région et l’ONF ont choisi de mettre à l’honneur la Réserve naturelle régionale du Val Suzon pour fêter les 10 ans de sa création. 15h00-17h15 : balade découverte de richesses de la Réserve naturelle régionale et Forêt d’Exception® du Val Suzon Pourquoi la réserve a-t-elle été créée ? Quel bilan après 10 ans ? Quelles sont les actions qui seront engagées pour les 10 prochaines années ? Une équipe de passionnés composée d’un botaniste, d’un mycologue, d’une entomologiste, d’un archéologue et de la conservatrice de la réserve répondra à toutes vos questions tout en cheminant dans un site exceptionnel par sa biodiversité et son histoire. Inscription obligatoire en ligne : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=77194 dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Parking du Châtelet d’Etaules Forêt Domaniale de Val-Suzon Ville Dijon lieuville 47.40757#4.90529