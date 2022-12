Anniversaire de la médiathèque Pithiviers Pithiviers OT GRAND PITHIVERAIS Pithiviers Catégories d’évènement: Loiret

2023-01-21 10:00:00 – 2023-01-21 20:00:00

Loiret Pithiviers La médiathèque Denis Poisson vous invite à fêter son dixième anniversaire. Au programme : visite guidée et théâtrale de la médiathèque à 10h et 14h, un escape game à 11h et 15h, un goûter d’anniversaire à 16h et le spectacle « Bobby à la Pointe » par la compagnie La caravane des poètes.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. mediatheque@pithiviers.fr +33 2 38 30 08 77 ©Médiathèque Denis Poisson

