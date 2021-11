Taulé Taulé Finistère, Taulé Anniversaire de la médiathèque de Taulé : contes, dédicaces, jeux et ateliers Taulé Taulé Catégories d’évènement: Finistère

Taulé

Anniversaire de la médiathèque de Taulé : contes, dédicaces, jeux et ateliers Taulé, 18 décembre 2021, Taulé. Anniversaire de la médiathèque de Taulé : contes, dédicaces, jeux et ateliers Espace imagine Allée de Coatudual Taulé

2021-12-18 11:00:00 – 2021-12-18 17:30:00 Espace imagine Allée de Coatudual

Programme de la journée : contes, jeux, dédicaces, collage, musique de 11 h à 11 h 45, des contes pour les enfants, animés par Véronique Pédréro de 14 h à 16 h, dédicaces d'auteurs taulésiens, Jean-Louis Kerguillec et Véronique Pédréro de 14 h à 16 h, les jeux de la ludothèque Buissonnière, avec Fanny Bocéno, de 14 h 30 à 16 h 30, atelier collage animé par Elso : street art, manga, Pop Art (sur inscriptions : mediatheque@commune-taule.fr) de 16 h 30 à 17 h 30, le musicien Ian Simon (ex. Atome), jouera un set folk de ses compositions à la guitare. Réponse attendue avant le 14 décembre prochain. mediatheque@commune-taule.fr +33 2 98 24 76 37

Lieu Taulé Adresse Espace imagine Allée de Coatudual