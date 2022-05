Anniversaire de La maison de la bière Auchy-lès-Hesdin Auchy-lès-Hesdin Catégorie d’évènement: Auchy-lès-Hesdin

Anniversaire de La maison de la bière Auchy-lès-Hesdin, 4 juin 2022, Auchy-lès-Hesdin. Anniversaire de La maison de la bière 8 rue de la Besace Auchy-lès-Hesdin

2022-06-04 – 2022-06-05

8 rue de la Besace Auchy-lès-Hesdin Pas-de-Calais Auchy-lès-Hesdin Venez célébrer les 4 ans de La maison de la bière ces 4 et 5 juin !

Au programme, repas, animation, musique.

Repas sur réservation avant le 16 mai : jambon grillé, frites, tarte, boisson à 12€. lamaisondelabiere@laposte.net +33 3 21 04 83 72 Venez célébrer les 4 ans de La maison de la bière ces 4 et 5 juin !

Au programme, repas, animation, musique.

Repas sur réservation avant le 16 mai : jambon grillé, frites, tarte, boisson à 12€. 8 rue de la Besace Auchy-lès-Hesdin

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégorie d’évènement: Auchy-lès-Hesdin Autres Lieu Auchy-lès-Hesdin Adresse 8 rue de la Besace Ville Auchy-lès-Hesdin lieuville 8 rue de la Besace Auchy-lès-Hesdin

Anniversaire de La maison de la bière Auchy-lès-Hesdin 2022-06-04 was last modified: by Anniversaire de La maison de la bière Auchy-lès-Hesdin Auchy-lès-Hesdin 4 juin 2022

Auchy-lès-Hesdin