Anniversaire de la Libération d’Arcachon Arcachon, 22 août 2021, Arcachon.

Anniversaire de la Libération d’Arcachon 2021-08-22 18:00:00 – 2021-08-22

Arcachon Gironde

Nous vous attendons au Parc Mauresque dans le but de célébrer l’Anniversaire de la Libération d’Arcachon.

Allocution, Appel des Résistants et Déportés Morts Pour la France, dépôts et gerbes, Sonnerie aux Morts, minute de silence, Marseillaise, Chant des Partisans et Marche Lorraine.

+33 5 57 72 06 95

