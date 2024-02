Anniversaire de la Galerie de La Filature Ronchamp, samedi 2 mars 2024.

Anniversaire de la Galerie de La Filature Ronchamp Haute-Saône

1 an ça se fête !

Venez découvrir le travail du street artiste Bilel Allem à la Galerie de la Filature !

– Le 1er mars, participez à la création du dessin de la fresque. Cette première journée de conception du motif est ouverte à tous, sans réservation.

– Le 2 mars, lui, sera consacré à la peinture de la fresque qui aura été dessinée le jour précédent. Pour participer à l’atelier de peinture, il est nécessaire d’avoir participé au dessin du motif le 1 mars et de s’inscrire (âge minimum 6 ans).

La fresque sera réalisée sous la halle de La Filature. N’hésitez pas à venir jeter un œil pendant sa réalisation !

Vendredi 1er mars 14h-18h (il n’est pas nécessaire de rester toute l’après-midi pour participer )

Samedi 2 mars 14h-15h30 et 15h30-17h

Gratuit sur inscription au 03 39 21 21 42 ou micro.lab@lafilaturederonchamp.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-02 17:00:00

Micro-Folie Atelier 5

Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Anniversaire de la Galerie de La Filature Ronchamp a été mis à jour le 2024-02-19 par RONCHAMP TOURISME