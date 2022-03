Anniversaire de la fondation de Montréal Neuville-sur-Vanne Neuville-sur-Vanne Catégories d’évènement: Aube

Neuville-sur-Vanne

Anniversaire de la fondation de Montréal Neuville-sur-Vanne, 15 mai 2022

2022-05-15 10:45:00 – 2022-05-15

Neuville-sur-Vanne Aube Neuville-sur-Vanne Dimanche 15 mai : NEUVILLE SUR VANNE – Anniversaire de la fondation de Montréal. 10h45 : messe, 12h dépôt de gerbe aux monuments puis vin d’honneur, l’ensemble accompagné par Les Tambours et Cuivres de la Nouvelle France. Concert donné par les Tambours et Cuivres de la Nouvelle France en l’église St Martin à 15h30.

