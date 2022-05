ANNIVERSAIRE DE LA FERME PÉDAGOGIQUE DES MILLE PAT Cléré-sur-Layon Cléré-sur-Layon Catégories d’évènement: Cléré-sur-Layon

Maine-et-Loire

ANNIVERSAIRE DE LA FERME PÉDAGOGIQUE DES MILLE PAT Cléré-sur-Layon, 29 mai 2022, Cléré-sur-Layon. ANNIVERSAIRE DE LA FERME PÉDAGOGIQUE DES MILLE PAT Cléré-sur-Layon

2022-05-29 – 2022-05-29

Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire Pour l’occasion, Patricia et son enthousiasme intarissable vous accueillent toute la journée : tour de poney, animations pour les enfants, jeux d’autrefois, chanteur country, marché local… Restauration de fouées sur place. ​La Ferme pédagogique des Mille Pat fête son premier anniversaire ! bhlentreprise@orange.fr +33 6 62 26 29 49 Pour l’occasion, Patricia et son enthousiasme intarissable vous accueillent toute la journée : tour de poney, animations pour les enfants, jeux d’autrefois, chanteur country, marché local… Restauration de fouées sur place. Cléré-sur-Layon

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Cléré-sur-Layon, Maine-et-Loire Autres Lieu Cléré-sur-Layon Adresse Ville Cléré-sur-Layon lieuville Cléré-sur-Layon Departement Maine-et-Loire

ANNIVERSAIRE DE LA FERME PÉDAGOGIQUE DES MILLE PAT Cléré-sur-Layon 2022-05-29 was last modified: by ANNIVERSAIRE DE LA FERME PÉDAGOGIQUE DES MILLE PAT Cléré-sur-Layon Cléré-sur-Layon 29 mai 2022 Cléré-sur-Layon maine-et-loire

Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire