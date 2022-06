Anniversaire de la Brasserie les 2 Ours Saint-Médard-de-Mussidan Saint-Médard-de-Mussidan Catégories d’évènement: 24400

Saint-Médard-de-Mussidan

Anniversaire de la Brasserie les 2 Ours Saint-Médard-de-Mussidan, 8 juillet 2022, Saint-Médard-de-Mussidan. Anniversaire de la Brasserie les 2 Ours Saint-Médard-de-Mussidan

2022-07-08 – 2022-07-08

Saint-Médard-de-Mussidan 24400 Saint-Médard-de-Mussidan Anniversaire Brasserie Les 2 Ours

Fête pour les 5 ans de la brasserie

Portes ouvertes toute la journée, animation musicale

Concert en soirée. Restauration Bio sur place

24 rue Marcel Janet

Brasserie Les 2 Ours 06 63 86 51 00 Anniversaire Brasserie Les 2 Ours

Saint-Médard-de-Mussidan

Détails

