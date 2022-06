ANNIVERSAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET SPECTACLE POM Crossac Crossac Catégories d’évènement: Crossac

Loire-Atlantique Venez fêter l’anniversaire de la bibliothèque de Crossac

Café gourmand à 10h

Spectacle Pom – deux pommes de clowns ! jeune public par la Caravane compagnie à 11h

Exposition par les enfants

Tout public

Animations gratuites Renseignements :

Bibliothèque de Crossac 02 40 01 06 08

