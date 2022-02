Anniversaire d’Alexandre Scriabine 1871-1915 Aix-en-Provence, 3 mars 2022, Aix-en-Provence.

Anniversaire d’Alexandre Scriabine 1871-1915 Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

2022-03-03 18:00:00 – 19:30:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Compositeur russe ardent et visionnaire, créateur du Poème de l’ Extase et du clavier de lumière

Ce nom est synonyme d’audace harmonique et sonore. Scriabine trouble ses contemporains par ses desseins philosophiques grandioses et l’ampleur inédite de ses symphonies (Le Divin Poème, Prométhée – Poème du feu).

Son pianisme flamboyant d’une grande virtuosité est un exemple à part entière d’une école russe du piano.

Conférence animée par Elena Dolgouchine, musicologue et conférencière, qui illustrera son propos au piano.

amisdufestivaldaix@gmail.com +33 4 42 92 63 53 https://amisdufestival-aix.org/

Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

