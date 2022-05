ANNIVERSAIRE COCO MACHINE !

2022-06-30 16:30:00 16:30:00 – 2022-06-30 23:00:00 23:00:00 Deux ans et ils ne font toujours pas leurs nuits !

Pour son anniversaire, Coco Machine vous embarque pour un voyage sonique détonnant, des confins lorrains à Kinshasa. S’improvisant conteur du banal, le Messin Josy Basar défend une musique électronique minimaliste faite de rythmes accrocheurs et de mélodies entêtantes. Inspirés par les paysages ruraux de l’Est, les zones commerciales et les ambiances de salle des fêtes, ses titres à la candeur mélancolique convoquent autant la chanson française que la synthpop lo-fi, rappelant son amour pour Kraftwerk, Grauzone, Ruth, Molly Nilsson ou encore Arne Vinzon. Ses chansons, dansantes ou progressives, sont de petits contes psychédéliques pour adultes et faits divers cosmiques. Figure incontournable de la scène électronique locale, assurant des premières parties de choix (Bon Entendeur, Étienne de Crécy, Meute, Pongo), Baguette Crew puise son inspiration dans la house, la techno, la pop et la French Touch. Fort de ce bagage musical éclectique, le duo réveille les nuits messines avec audace et élégance. Les deux Strasbourgeoises, alias Nelli & Jacnoémie, fusionnent leurs sélections musicales pour célébrer le goût de danser! Musique électronique, boîtes à rythmes vénères, percussions dans tous les sens, synthés à tous les étages : bref, tout un tas de morceaux pop bizarrement étincelants ! Au programme :

Au programme :

KOKOKO! JOSY BASAR BAGUETTE CREW FEARLESS ALFREDO KELLY PLACARD NELLI & JACNOÉMIE +33 3 87 74 16 16 https://www.citemusicale-metz.fr/agenda/anniversaire-coco-machine

