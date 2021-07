ANNIVERSAIRE CENTRE SOCIAL DE L’ABEILLE théâtre de verdure du quartier de l’Abeille, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, La Ciotat.

ANNIVERSAIRE CENTRE SOCIAL DE L’ABEILLE

du jeudi 8 juillet au vendredi 9 juillet à théâtre de verdure du quartier de l’Abeille

Jeudi 8 Juillet : Au théâtre de verdure parc Ste Marguerite, quartier de l’Abeille 18h : Apéritif de bienvenue préparé par des Habitants des quartiers devant le local du groupe ADDAP13 18h30 : Chichi et Banane (poésie populaire du bord Méditerranée) 19h45 : Atelier théâtre avec le Collectif GENA, les Femmes à la Barre, et les bénéficiaires de la formation au CANA 20h15 : « Récit de mon quartier » du Collectif Géna avec Jean Jérôme Esposito / Mise en scène : Julie Lucazeau Vendredi 9 Juillet : Au théâtre de verdure parc Ste Marguerite, quartier de l’Abeille 18h30 : The Big Jump proposé par Azdine Bouncer (Battle concept Hip Hop) 20h45 : Concert MK NWAR (Hip Hop) Samedi 10 Juillet : 9h30 – 11h30 : Kermesse devant le Centre Social : stands d’animations partenaires et jeux Animation Petite Enfance dans le Centre Social Animation Bien-être pour les adultes et seniors devant le Centre Social Animations sur la place entre parc : Château Gonflable, Ferme pédagogique, Les Compagnons Bâtisseurs, Les Petits Débrouillards et une animation autour des drones Parcours en trottinettes électrique autour des différentes expositions photos sur inscriptions 11h30 – 12h : Pinatas pour les enfants devant le centre Social 12h : Lâché de Colombes 12h – 14h : Repas partagé sur Inscription au Centre Social. Le Centre social propose une Sardinade, chaque participant pourra apporter une boisson, un dessert, un accompagnement pour compléter ce partage. 15h30 : Inscription au Tournois de Pétanque sur le boulodrome de l’Abeille. Les équipes seront tirés au sort : 2X2 mêlée 16h – 18h30 : Tournois de Pétanque sur les boulodromes des Matagots, de la Maurelle et de l’Abeille. 17h – 18h : Concours de Gâteaux animé par l’amicale des locataires de l’Abeille. Thème : les 40 ans du Centre Social de l’Abeille 18h30 : Tambores Da Liberdade (Déambulation de la Batucada du Nordeste du Brésil) 19h30 : Remise des prix du concours de Gâteaux 20h – 21h : Compagnie Kourana (danse et acrobatie de Guinée Conakry) 21h30 – 23h30 : Bal de fin de soirée animé par DJ Antoine Sur les 3 journées, il y aura une exposition itinérante avec une centaine de photos à travers les quartiers, un cheminement, une évolution, une histoire… Renseignements 04 42 83 13 62 / 07 71 61 09 30

Entrée libre

♫♫♫

théâtre de verdure du quartier de l’Abeille Avenue de l’Abeille, 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône



2021-07-08T18:00:00 2021-07-08T22:00:00;2021-07-09T18:00:00 2021-07-09T22:00:00