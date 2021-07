Ornans Ornans Doubs, Ornans Anniversaire Acc’Or Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Anniversaire Acc’Or Ornans, 17 août 2021-17 août 2021, Ornans. Anniversaire Acc’Or 2021-08-17 – 2021-08-27 Place Saint-Vernier Caveau des arts

Ornans Doubs Ornans A la suite d’un jeu organisé par l’association des commerçants d’Ornans, le point d’orgue sera cette belle exposition de photos de commerces d’Ornans d’hier et d’aujourd’hui.

En partenariat avec le musée du Costume, Pays d’Ornans Patrimoine, l’office de tourisme et le club photos Courbet.

