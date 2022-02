ANNIVERSAIRE 60 ANS DE CONGÉ SUR ORNE Congé-sur-Orne Congé-sur-Orne Catégories d’évènement: Congé-sur-Orne

Sarthe

ANNIVERSAIRE 60 ANS DE CONGÉ SUR ORNE Congé-sur-Orne, 18 juin 2022, Congé-sur-Orne. ANNIVERSAIRE 60 ANS DE CONGÉ SUR ORNE Congé-sur-Orne

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-18 24:00:00

Congé-sur-Orne Sarthe Congé-sur-Orne Une belle journée festive pour célébrer les 60 ans de la commune organisée par le Comité des Fêtes

Activités et animations

feux d’artifice et soirée DJ

restauration sur place avec un cochon grillé par la ferme de la Forge à Marolles les Braults.

réservation prioritaire jusqu’à fin février pour les habitants de la communes, ensuite ouvert à tous. Une belle journée festive pour célébrer les 60 ans de la commune organisée par le Comité des Fêtes

Activités et animations

feux d’artifice et soirée DJ

restauration sur place avec un cochon grillé par la ferme de la Forge à Marolles les Braults.

réservation prioritaire jusqu’à fin février pour les habitants de la communes, ensuite ouvert à tous. Congé-sur-Orne

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Congé-sur-Orne, Sarthe Autres Lieu Congé-sur-Orne Adresse Ville Congé-sur-Orne lieuville Congé-sur-Orne Departement Sarthe

Congé-sur-Orne Congé-sur-Orne Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conge-sur-orne/

ANNIVERSAIRE 60 ANS DE CONGÉ SUR ORNE Congé-sur-Orne 2022-06-18 was last modified: by ANNIVERSAIRE 60 ANS DE CONGÉ SUR ORNE Congé-sur-Orne Congé-sur-Orne 18 juin 2022 Congé-sur-Orne sarthe

Congé-sur-Orne Sarthe