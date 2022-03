ANNIVERSAIRE 10+1 AN DU PAVILLON BLANC Mairie de Colomiers, 18 juin 2022, Colomiers.

ANNIVERSAIRE 10+1 AN DU PAVILLON BLANC

Mairie de Colomiers, le samedi 18 juin à 17:00

### ANNIVERSAIRE 10+1 AN DU PAVILLON BLANC **LAISSEZ-MOI REVER QUE J’AI 10 ANS** Samedi 18 juin 17h-22h La nuit initialement prévue le samedi 22 janvier est reportée au samedi 18 juin. Eteignez la lumière, enfouissez-vous sous les draps de notre grand navire blanc et allumez votre lampe magique ! C’est parti pour un séjour au royaume de la magie : rendez-vous sur le quai 93/4 pour partir grâce à nos énigmes à l’école du plus jeune des sorciers, le prince de la littérature fantastique. Laissez-vous envoûter par nos musiciennes qui jouent aux sirènes celtes. Des jeux, numériques ou de société, aux univers fantastiques vont finir d’achever les limites entre réel et imaginaire… Mais surtout : faites attention aux conteuses et aux lecteurs qui emportent enfants et adultes au pays des rêves… Qui sait si vous trouverez le chemin du retour ? Programmation spécial petits de 17h à 19h : lectures pour les petites oreilles avec Lire et Faire Lire 31 Lecture en relai de Harry Potter à l’école des sorciers : par les enfants et les adultes du public, les intervenants et l’équipe du Pavillon blanc Jeux de société toute la soirée avec [Cité en jeux](https://citeenjeux.fr/) Un parcours d’énigmes autour de l’univers Harry Potter dans le pavillon blanc. Le magicien [Antoine Terrieux](https://www.cieblizzardconcept.com/antoine) de la Cie BlizzardConcept à partir de 18h30 Concert avec les très elfiques [Araëlle](https://www.araelle.com/medias) à 21h30 Programme Esprit critique es-tu là ? avec l’exposition Les images flottantes Avec la participation de _Lire et faire lire 31_ et _Cité en jeux_. Modalités d’accès précisées sur le site internet en fonction des conditions sanitaires | Tout public | Pavillon blanc Henri-Molina A l’occasion de [La Nuit de la Lecture](https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/), manifestation nationale organisée par le Ministère de la Culture

### ANNIVERSAIRE 10+1 AN DU PAVILLON BLANC **LAISSEZ-MOI REVER QUE J’AI 10 ANS** Samedi 18 juin 17h-22h La nuit initialement prévue le samedi 22 janvier est reportée au samedi 18 juin. Eteignez la

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T17:00:00 2022-06-18T22:00:00