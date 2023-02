ANNISOKAY LA BOULE NOIRE, 10 octobre 2023, PARIS.

ANNISOKAY LA BOULE NOIRE. Un spectacle à la date du 2023-10-10 à 19:30 (2023-10-10 au ). Tarif : 26.5 à 26.5 euros.

LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris

VERYSHOW Productions (L-R-20-9379/L-R-20-0663) présente ce concert

ANNISOKAY

Annisokay est un groupe de metal allemand fondé en 2007.

Le groupe a parcouru le monde grâce à des tournées en Europe, au Royaume-Uni, au Japon et aux Etats-Unis, qui leur ont valu une fanbase loyale et toujours plus grande.

Le quatuor a eu l’occasion de collaborer avec Within Temptation en 2021 sur le titre « Shed My Skin », dont le clip compte près de 4 millions de vues.

La même année, Annisokay dévoile son 5ème album studio « Aurora ».

Après une apparition remarquée en première partie d’Electric Callboy au Bataclan en janvier, retrouvez Annisokay en tête d’affiche le 10 octobre à la Boule Noire !

