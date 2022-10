Anniina Koivu, U-Joints – A taxonomy of connections Pavillon de l’Arsenal Paris Catégories d’évènement: île de France

Anniina Koivu, U-Joints – A taxonomy of connections Pavillon de l’Arsenal, 8 novembre 2022, Paris. Le mardi 08 novembre 2022

de 19h00 à 22h00

. gratuit

Conférence proposée dans le cadre du cycle « La libération de l'objet » conçu par Thibaut Barrault, architecte et enseignant et organisé par l'École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est Forte d'expériences dans l'édition, le développement de produits et le commissariat d'expositions, Anniina Koivu publie en 2022 U-Joint, vaste recherche sur le joint qui donne voix à plus de 120 autrices et auteurs. L'ensemble de ces contributions racontent alors le design sous forme d'histoires, d'essais, d'interviews, de déclarations, de visites d'usines, de reportages, de faits, de chiffres et, surtout, d'une vaste taxonomie d'articulations. Les portfolios de photos illustrent les diverses utilisations de ces éléments et montrent simplement la beauté inhérente mais souvent négligée des connexions dans le monde créé par l'homme. Pavillon de l'Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris

