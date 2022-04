Annie Zadek – Antoine Dufeu – Mercredis de Montévidéo Marseille 6e Arrondissement, 4 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

5 5 • Annie Zadek – Contemporaine. Un film parlé



Comment parle Contemporaine. Un film parlé ?

Comment mettre en scène le “Je est un autre” rimbaldien, le “Je est (aussi) un(e) autre” ? Comment représenter les liens apparemment erratiques du langage et de la pensée ? J’ai tenté d’instaurer un authentique dialogue entre la voix off de la bande-son, la voix in de l’auteure lisant son texte sur scène et les images silencieuses projetées sur l’écran (photos, textes, vidéos…), ces dernières apparaissant, à mesure que la “pièce” avance, comme des projections mentales à la limite du subliminal. Contemporaine. Un film parlé sera ainsi le lieu d’expérimentation d’un couplage texte/images/voix qui ressortirait tant à l’exposé d’un conférencier s’accompagnant d’un diaporama, qu’à la traduction simultanée, au roman-photo, au sur-titrage théâtral et au sous-titrage cinématographique.



De quoi parle Contemporaine. Un film parlé ? Et d’où ?

D’environ 40 minutes, la performance parle (à partir) de ces lieux Janus, ces lieux où l’horreur et la beauté se sont côtoyées dans le même espace-temps; ces lieux qui, aujourd’hui encore, sont comme irradiés par un traumatisme majeur survenu dans notre passé et dont notre Europe est couverte. Traversés par les figures de divers créateurs, ces lieux sont questionnés ici pour ce qu’ils nous disent sur la possibilité de la transmission, de la rémission, et peut-être même surtout de l’art, dans notre temporalité de l’Après-Auschwitz.



Adapté de mon dernier livre, Contemporaine. Un film parlé a été réalisé dans le cadre de mon invitation comme artiste professeure au Studio national des arts contemporains du Fresnoy en 2018-2019.

Annie Zadek, avril 2022



Avec le soutien du Centre National du Livre, Montévidéo accueille Annie Zadek en résidence d’écriture au Couvent de La cômerie du 1er mars au 15 juin.



• Antoine Dufeu – Nous abstraire



Antoine Dufeu est en résidence à au couvent de La cômerie pour finaliser l’écriture d’un texte dont le nom de code est “Livre P”. L’auteur a été invité à écrire un livre autobiographique autour de l’automobile. Le “Livre P” est un roman qui s’intéresse à l’actualité de l’automobile à partir d’expériences personnelles ou fictionnelles que son auteur tente de comprendre le monde par le prisme de cet objet.

L’auteur remercie le Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain de son soutien.

Pour les Mercredis de Montévidéo, il effectuera une lecture de Nous abstraire et quelques extraits surprises.



Antoine Dufeu est poète et écrivain. Il a publié une vingtaine de livre dont Abonder (Nous, 2010), AGO (Le Quartanier, 2012), Blancs (Cneai, 2014), Sic (al dante, 2015), Chroniques Bretton-woodsiennes (Mix., 2016), Sofia-Abeba (MF, 2020). Aventures est à paraître en 2023. Il finalise actuellement Blanchiment, nouveau livre de l’ensemble « La diagonale du vide », ainsi que le « Livre V », poème qui porte sur la comptabilité, la monnaie et l’économie et traduit The Geographical History of America de Gertrude Stein.

