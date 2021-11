Annie Leibovitz Académie des Beaux-Arts, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 18h

gratuit

Annie Leibovitz est la seconde lauréate du Prix de Photographie de l’Académie des beaux-arts – William Klein. Une exposition saluant la carrière de la photographe est à cette occasion présentée à l’Académie des Beaux-Arts.

Annie Leibovitz est incontestablement l’une des plus célèbres portraitistes d’aujourd’hui. Mais au-delà de ses portraits de stars ou de la scène de rock, c’est aussi une femme engagée, l’auteur d’une œuvre très sensible et d’une grande humanité, comme le montre son émouvant témoignage en 1990 sur la guerre à Sarajevo, de ses images de manifestants protestant contre la guerre du Vietnam, ou son livre Women, publié en 1999, qui rassemble plus de 120 portraits de femmes remarquables. L’une des plus grandes chroniqueuses de notre temps, elle a toujours montré les combats de son temps, comme l’a été – et l’est toujours – William Klein. C’est la richesse de ce parcours que synthétisera l’exposition réalisée par Annie Leibovitz pour l’Académie des beaux- arts à l’occasion de l’obtention de ce prestigieux prix.

Académie des Beaux-Arts 27 quai de Conti Paris 75006

7 : Pont Neuf (404m) 1 : Louvre – Rivoli (455m)



Contact : PhotoSaintGermain http://www.photosaintgermain.com/ https://www.facebook.com/photosaintgermain

© Annie Leibovitz