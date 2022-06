Annie Le Gac, 12 septembre 2022, .

Annie Le Gac

2022-09-12 13:30:00 – 2022-09-18 18:00:00

Vivre derrière les digues.

Sa jeunesse et aujourd’hui sa retraite. Annie Le Gac a voulu transmettre ses sensations à travers la peinture.

Le projet de son exposition regroupe des sujets variés et colorés, exotiques et festifs. Elle vous invite à venir partager ses émotions dans cet endroit magnifique qu’est le Tertre du mont Dol.

