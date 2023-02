ANNIE LALALOVE EN CONCERT CAFE DE LA DANSE, 12 juin 2023, PARIS.

ANNIE LALALOVE EN CONCERT CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2023-06-12 à 20:00 (2023-06-12 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

LES VISITEURS DU SOIR (PLATESV-R-2019-000653) présentent ANNIE LALALOVEPour des raisons de conflit de calendrier, la production se voit contrainte de reporter le concert d’Annie Lalalove au Café de la Danse.Ainsi, la représentation prévue le 25 janvier 2023 est reportée au 12 juin 2023.Vos billets restent valables pour la nouvelle date. Si toutefois vous n’êtes pas disponible pour cette nouvelle date, nous vous invitons à vous rapprocher du point de vente où vos billets ont été achetés pour obtenir un remboursement.Après une intense tournée des festivals cet été, l’ouverture des Francofolies de La Rochelle devant 10000 personnes et la diffusion de son concert aux Estivales de Montpellier sur Culturebox, Annie Lalalove revient avec un EP 4 titres : Dark Side of the Moon.Toujours dans un esprit proche de Jack Johnson ou de Norah Jones, nous savourerons ces nouvelles chansons, grâce à la feel good music d’Annie Lalalove, qui les présentera sur scène à Paris en juin prochain pour un concert exceptionnel au Café de la danse.Réservations PMR : 01 42 64 49 40 Annie Lalalove Annie Lalalove

Votre billet est ici

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

LES VISITEURS DU SOIR (PLATESV-R-2019-000653) présentent

ANNIE LALALOVE

Pour des raisons de conflit de calendrier, la production se voit contrainte de reporter le concert d’Annie Lalalove au Café de la Danse.

Ainsi, la représentation prévue le 25 janvier 2023 est reportée au 12 juin 2023.

Vos billets restent valables pour la nouvelle date. Si toutefois vous n’êtes pas disponible pour cette nouvelle date, nous vous invitons à vous rapprocher du point de vente où vos billets ont été achetés pour obtenir un remboursement.

Après une intense tournée des festivals cet été, l’ouverture des Francofolies de La Rochelle devant 10000 personnes et la diffusion de son concert aux Estivales de Montpellier sur Culturebox, Annie Lalalove revient avec un EP 4 titres : Dark Side of the Moon.

Toujours dans un esprit proche de Jack Johnson ou de Norah Jones, nous savourerons ces nouvelles chansons, grâce à la feel good music d’Annie Lalalove, qui les présentera sur scène à Paris en juin prochain pour un concert exceptionnel au Café de la danse.

Réservations PMR : 01 42 64 49 40

.25.0 EUR25.0.

Votre billet est ici