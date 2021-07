Locronan Locronan Finistère, Locronan Annie Ebrel et Ivarh en concert Locronan Locronan Catégories d’évènement: Finistère

Locronan

Annie Ebrel et Ivarh en concert Locronan, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Locronan. Annie Ebrel et Ivarh en concert 2021-07-28 – 2021-07-28

Concerts au Jardin de retour en 2021 ! Après le succès de la première édition, Concerts au Jardin est de retour pour une seconde édition au Jardin de l'Évêché à Quimper ! Mercredi 28 juillet – 18h : Annie Ebrel (chant breton) et Ivarh (musique bretonne) +33 2 98 53 04 05 dernière mise à jour : 2021-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locronan Étiquettes évènement : Autres Lieu Locronan Adresse Ville Locronan lieuville 45.82792#1.26815