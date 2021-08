Callac Salle des fêtes de Callac - Sal ar gouelioù Kallag Callac, Côtes-d'Armor Annie Ebrel et Clarisse Lavanant chantent la Bretagne Salle des fêtes de Callac – Sal ar gouelioù Kallag Callac Catégories d’évènement: Callac

Côtes-d'Armor

Annie Ebrel et Clarisse Lavanant chantent la Bretagne Salle des fêtes de Callac – Sal ar gouelioù Kallag, 25 août 2021, Callac. Annie Ebrel et Clarisse Lavanant chantent la Bretagne

Salle des fêtes de Callac – Sal ar gouelioù Kallag, le mercredi 25 août à 20:30 Entrée : 6 €. Pass sanitaire obligatoire.

Dans le cadre de la semaine culturelle de Callac organisée par l’association Callac Culture. Recette au profit de la PLB. Salle des fêtes de Callac – Sal ar gouelioù Kallag 40 place du 9 avril 1944, 22160 Callac Callac Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T20:30:00 2021-08-25T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Callac, Côtes-d'Armor Autres Lieu Salle des fêtes de Callac - Sal ar gouelioù Kallag Adresse 40 place du 9 avril 1944, 22160 Callac Ville Callac lieuville Salle des fêtes de Callac - Sal ar gouelioù Kallag Callac